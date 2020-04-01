🟠النجف: مجهولون ينفذون عملية سطو مسلح لمنزل عائلة محجورة بسبب كورونا

2020/04/01 | 22:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الأربعاء، بأن مجهولين نفذوا عملية سطو مسلح على احد المنازل وسط المحافظة.وذكر المصدر “، أن “مجهولين نفذوا عملية سطو مسلح على منزل […]

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