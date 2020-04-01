نائب بالفتح : الزرفي حرض نواب على عدم التصويت لقرار اخراج القوات الاجنبية

2020/04/01 | 22:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الاربعاء، ان المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة عدنان الزرفي قام بتحريض نواب على عدم التصويت لقرار اخراج القوات الاجنبية من العراق أبان جلسة التصويت.وقال الموسوي في حديث لقناة “العهد”، ان “الزرفي حرض نواب في البرلمان على عدم التصويت لصالح قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق الذي اقره مجلس […]

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