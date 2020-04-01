غرفة تجارة بغداد تتابع انسيابية تأمين المواد الغذائية في الأسواق

2020/04/01 | 22:52 - المصدر: الصباح

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بغداد - خاص

بهدف تنفيذ قرارات لجنة الأمر الديواني 55 وبتوجيه رئيس غرفة تجارة بغداد فراس رسول الحمداني نظمت لجنة متابعة الاسعار في الغرفة زيارة ميدانية الى مختلف الاسواق.

وأكد بيان للغرفة ان اللجنة التي يمثلها علاء النوري وعدي الكناني عضوا مجلس إدارة الغرفة بالتعاون مع مديرية الجريمة الاقتصادية والقوة الماسكة في قاطع مركز جميلة التجاري والمنافذ الداخلية و الخارجية للمنطقة، تابعت انسيابية حركة الناقلات المحملة بالمواد الغذائية واللحوم والفواكه والخضر وكل مايحتاجه المواطن ومتابعة ثبات الاسعار والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بزيادة توقيتات عمل السنورات للوضع الاستثنائي لغرض السيطرة على ثبات الاسعار .

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