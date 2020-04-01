صحة كردستان تعلن تسجيل 12 اصابة جديدة بكورونا

2020/04/01 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ الديوانية

أعلن محافظ الديوانية، زهير الشعلان، اليوم الاربعاء، عن سلامة 37 حالة مشتبه اصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال الشعلان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، " نطمأن أهلنا في محافظة الديوانية بوصول نتائج الفص المختبرية لـ (37

بغداد اليوم _ الديوانية

كشفت صحة محافظة الديوانية، اليوم الاربعاء، عن العدد التراكمي لحالات الاصابة والشفاء والوفاة بسبب كورونا.

وذكرت دائرة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الفرق الصحية مازالت تتابع الحالة الصحية المش

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء (01 نيسان 2020)، استحداث مراكز للفحص الصحي في المطارات والمنافذ الحدودية.

وقالت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فير

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