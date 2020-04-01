2020/04/01 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الاربعاء، على ضرورة دعم وتطوير القوات المسلحة بما يجعل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الزرفي يؤكد ضرورة دعم وتطوير القوات المسلحة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الاربعاء، على ضرورة دعم وتطوير القوات المسلحة بما يجعل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الزرفي يؤكد ضرورة دعم وتطوير القوات المسلحة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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