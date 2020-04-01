الزرفي يؤكد ضرورة دعم وتطوير القوات المسلحة

2020/04/01 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الاربعاء، على ضرورة دعم وتطوير القوات المسلحة بما يجعل...





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