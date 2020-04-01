العراق يتهاوى اقتصادياً.. انخفاض إيرادات النفط إلى النصف  

2020/04/01 | 22:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدَثَ المُؤكّد من الناحية الاقتصادية في #العراق، فبعدما أشارت كل المعطيات في الأيام السابقة إلى أن البلاد على أعتاب أزمة كارثية، مع تهاوي أسعار النفط العالمية، أكّدت #وزارة_النفط […]

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