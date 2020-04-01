2020/04/01 | 22:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاربعاء، المؤسسات الاعلامية، تزويدها باسماء الكوادر المستثنية من الحظر، لافتة الى انه لايزيد عدد عن ٤٠ موظف للقناة و٦ موظفين للاذاعة.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس" انه "عطفا على مقررات مستشارية الامن الوطني باجتماعها المنعقد بتأريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠ والمتضمن (تتولى هيئة الاعلام والاتصالات مسؤولية اصدار تخاويل العاملين في المؤسسات الاعلامية المصرح بعملها رسمياً من هيئة الاعلام والاتصالات وفق آليات يتم التنسيق عليها مع نقابة الصحفيين واتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية وترسل الى قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد)".

واشارت "وبناء على مخرجات الاجتماع التشاوري اليوم المنعقد في مقر الهيئة حول آلية التقنين بحضور ممثلي قياة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد ووزارة الصحة ونقابة الصحفيين وشبكة الاعلام العراقي واتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية، والذي تم الاتفاق على قيام الهيئة بتزويد عمليات بغداد بقوائم القنوات والاذاعات مع تحديد الكادر"، مبينة "وعليه يرجى تزويدنا باسماء الكادر المطلوب استثنائه مع اخذ بنظر الاعتبار ان لايزيد عدد عن ٤٠ موظف للقناة و٦ موظفين للاذاعة مع تفاصيل البطاقة التعريفية لكل شخص وبالسرعة الممكنة وخلال ساعتين من الان مع مراعاة تقنيين العدد الى اقصى حد ممكن لضمان تنفيذ الحظر الصحي الوقائي واستمرار عملكم الاعلامي التوعوي على اتم وجه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الاعلام والاتصالات تطالب تزويدها باسماء الكوادر المستنثية من الحظر: لايزيد عدد عن ٤٠ موظف للقناة و٦ للاذاعة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الاعلام والاتصالات تطالب تزويدها باسماء الكوادر المستنثية من الحظر: لايزيد عدد عن ٤٠ موظف للقناة و٦ للاذاعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).