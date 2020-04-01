الصحة تسجل 34 اصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الى 728

2020/04/01 | 22:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الأربعاء ، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، تلتقه "الغد برس" إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت ٣٤ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:--البصرة : ٩- النجف: ١- السليمانية: ٥- كربلاء: ٤- أربيل: ٦- واسط : ١- المثنى : ١- دهوك : ٣- بابل: ٢- الديوانية: ٢ واوضحت "تسجيل حالتي وفاة جديدة، حالة واحدة في كل من (بغداد / الرصافة والديوانية)".وأضافت أنه "تم تسجيل ١٢ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:- السليمانية: ١، النجف: ٩، أربيل: ٢".واشارت الى أن "مجموع الإصابات ارتفعت إلى ٧٢٨، والوفيات ٥٢، وحالات الشفاء ١٨٢".

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