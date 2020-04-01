2020/04/01 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الأربعاء تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظتي السليمانية وحلبجة.

تتمة..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تعلن 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تعلن 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).