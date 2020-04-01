الصحة تقرر حجر جميع العائدين إلى العراق

2020/04/01 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة الصحة العراقية يوم الأربعاء حجر جميع القادمين إلى العراق لحين اتضاح الوضع الوبائي العالمي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لشفق نيوز، إنه "سيتم حجر القادمين الى العراق وابتداءا من يوم غد الخميس ولحين اتضاح الوضع الوبائي العالمي".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل حالتي وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 52 والإصابات 728.

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