السيد عدنان الزرفي وحمى الصراع على الحقائب الوزارية

2020/04/01 | 23:05 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما تم تكليف السيد عدنان الزرفي برئاسة الحكومة (الانتقالية) من قبل السيد رئيس الجمهورية؛ اعترضت على هذا التكليف، الكتل والاحزاب الشيعية بأستثناء تحالف النصر الذي ينتمي إليه، المكلف.لكن ومن الجهة الثانية، رحبت الاحزاب الكردية والسنية بهذا التكليف ، بعضها في الحال، وأخرى، بعد ايام.الولايات المتحدة وعلى لسان وزير خارجيتها، هي الاخرى، رحبت بل […]

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