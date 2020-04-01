الصحة: حجر القادمين الى العراق ابتداء من الخميس

2020/04/01 | 23:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، حجر جمر القادمين الى العراق ابتداء من يوم غد الخميس.

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