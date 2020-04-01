اللواء 41 بالحشد يطلق حملة تعفير واسعة في كربلاء المقدسة

2020/04/01 | 23:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق اللواء 41 بالحشد الشعبي، الاربعاء، حملة تعفير واسعة في كربلاء المقدسة.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى , ان اللواء انطلق بحملة تعفير وتعقيم في منطقة حي العباس و شارع الدكتور احمد الوائلي، مبينا أن الحملة ستستمر للايام المقبلة.

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