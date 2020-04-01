الحشد الشعبي: وثبة الاسود العسكرية حققت 3 اهداف مهمة في ديالى

2020/04/01 | 23:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الاربعاء، بان عملية وثبة الاسود العسكرية حققت 3 اهداف مهمة في ديالى.وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته “ألعهد نيوز” ان “عملية وثبة الاسود العسكرية التي قادها الحشد الشعبي عبرافواجه القتالية بالتنسيق مع بقية التشكيلات الامنية الساندة ومنها طيران الجيش في قاطع شمال المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) حققت […]

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