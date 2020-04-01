2020/04/01 | 23:21 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل تعلن وصول 155 عراقياً من الهند هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/01 | 23:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعلن وصول 155 عراقياً من الهند) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعلن وصول 155 عراقياً من الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).