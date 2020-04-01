اكتشاف نوع جديد من العناكب شبيهة بلوحة “ليلة النجوم” لفان غوخ

2020/04/01 | 23:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اكتشف العلماء نوعا جديدا من العناكب يشبه لوحة “ليلة النجوم” الشهيرة لفينسنت فان غوخ، في أستراليا.

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