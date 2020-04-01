2020/04/01 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الاربعاء، على ضرورة دعم وتطوير القوات المسلحة بما يجعلها قادرة على الدفاع عن سيادة الوطن وحماية الشعب.

وقال المكتب الاعلامي للزرفي في بيان، إن الاخير "استقبل بمقر إقامته

بغداد اليوم - متابعة

رد مستشار المرشد الإيراني يحيى صفوي، الاربعاء، على الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن بقاء القوات الأمريكية في العراق، فيما اعتبر ذلك برمز لـ "انتهاك" السيادة العراقية.

وقال صفوي في تصريح صحفي، "إذا

بغداد اليوم ـ كردستان

عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة مسرور بارزاني وبمشاركة نائبه قوباد طالباني، وذلك عبر نظام مؤتمرات الفيديو (فيديو كونفرانس).

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء الاقليم، في بيان تلقته (ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي: قد نشهد ازدياد في الاصابات بكورونا خلال الايام المقبلة واوضاع العراق جيدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي: قد نشهد ازدياد في الاصابات بكورونا خلال الايام المقبلة واوضاع العراق جيدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).