“كبح الجائحة” تصل الى بغداد الجديدة والغدير لتحصينها من كورونا

2020/04/01 | 23:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ اللواء الثامن في الحشد الشعبي، الأربعاء، حملة تعفير وقائية كبرى شملت مناطق بغداد الجديدة والغدير ضمن حملة “كبح الجائحة” التي اطلقها الحشد الشعبي اليوم.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ، إن اللواء الثامن في الحشد الشعبي نفذ، حملة تعفير وقائية كبرى شملت مناطق بغداد الجديدة والغدير ضمن حملة “كبح الجائحة” التي

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