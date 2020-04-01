2020/04/01 | 23:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الأربعاء، عن نتائج عملية “وثبة الأسود” التي انطلقت في المحافظة اليوم لملاحقة فلول “داعش” الإرهابي، مبينا أن العملية اسفرت عن تأمين 12 كم والعثور على خمس مضافات للتنظيم الإرهابي.وقال الموسوي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “عملية وثبة الأسود التي اطلقها الحشد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات ديالى للحشد الشعبي تعلن نتائج عملية “وثبة الأسود”) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات ديالى للحشد الشعبي تعلن نتائج عملية “وثبة الأسود”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).