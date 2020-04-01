🟠رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي: الوضع الصحي في العراق جيد وارقام الاصابات بكورونا معقولة.

2020/04/01 | 23:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس الوزراءالمستقيل، عادل عبد المهدي، ان معدل وفيات فيروس كورونا في العراق عالية.وذكر عبد المهدي في كلمته خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فايروس […]

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