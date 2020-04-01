2020/04/01 | 23:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران تؤكد اهمية دور الـ أ. و. ك في كوردستان والعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/01 | 23:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تؤكد اهمية دور الـ أ. و. ك في كوردستان والعراق ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تؤكد اهمية دور الـ أ. و. ك في كوردستان والعراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).