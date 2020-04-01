تسجيل 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا في كردستان

2020/04/01 | 23:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق، اليوم الأربعاء تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظتي السليمانية وحلبجة.

وجاء في بيان للوزارة، تلتقه "الغد برس"، انه "استمرارا لعمليات الفحص والبحث عن المصابين والمشتبه باصابتهم بفيروس كورونا المستجد، تم تحديد 12 مصابا بفيروس المرض، مبينا ان 9 منهم نساء و3 رجال".

وأوضحت الوزارة أن "7 مصابين بالمرض من محافظة السليمانية، هم 5 من قضاء جمجمال من الملامسين لمصابين، ومريض سادس من أهالي منطقة سيتك وهو ملامس لمريض آخر، ومريض سابع من أهالي قضاء سيد صادق كان له زيارة سابقة لإيران".

وأضافت الوزارة أن "5 مصابين من حلبجة هم أيضاً من الملامسين لمصابين سابقين".

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