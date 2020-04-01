2020/04/01 | 23:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الصحة والبيئة ، في بيان مقتصب ، البدء بحجر جميع القادمين الى البلاد بدءا من يوم غد الخميس لحين اتضاح سلامتهم من الاصابة بفيروس كورونا المستجد .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تقرر حجر القادمين الى البلاد اعتبارا من غد الخميس) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تقرر حجر القادمين الى البلاد اعتبارا من غد الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).