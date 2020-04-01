2020/04/01 | 23:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، تسجيل 34 إصابة جديدة مؤكدة بعدوى فيروس "كورونا" المستجد، مشيرة إلى انھا توزعت بين 10 محافظات.وقالت الوزارة في بيان ان "الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق كما يلي:سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 34 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:-(البصرة: 9 ،النجف: 1 ،السليمانية: 5 ،كربلاء: 4 ،أربيل: 6 ،واسط: 1 ،المثنى: 1 ،دھوك: 3 ،بابل: 2 ،الديوانية: 2."وأضاف البيان، ان "حالتين وفاة جديدة سجلت، حالة واحدة في كل من (بغداد / الرصافة والديوانية)".وتابع، انه "تم تسجيل 12 حالة شفاء تام موزعة كالتالي:- (السليمانية: 1 ،النجف: 9 ،أربيل: 2 ،"(موضحا ان "مجموع الإصابات: 728 ،مجموع الوفيات: 52 ،مجموع حالات الشفاء: 182."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية : 52 حالة وفاة بفيروس كورونا وارتفاع الاصابات الى 728) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية : 52 حالة وفاة بفيروس كورونا وارتفاع الاصابات الى 728) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).