أطباء ومتطوعون كورد يقدمون العون لضحايا كورونا في بريطانيا

2020/04/01 | 23:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجهت الهيئة الاستشارية والتعاونية مع المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا نداء الى المواطنين الكورد للتواصل معها لتقديم العون بهذا الخصوص.

وجاء في بيان للهيئة أنه مثلما تم الاعلان سابقا فإن الهيئة تنشر أسماء وأرقام هواتف عدد من الاطباء الكورد وأشخاص اخرين يعملون في مجالات تطوعية مختلفة لتقديم المساعدة والاستشارة الطبية او اية مستلزمات اخرى للاشخاص المصابين بفيروس كورونا او يشتبه في اصابتهم به، من اجل الاتصال بهم في حال الحاجة اليهم.

واضاف البيان ان هؤلاء الاطباء والمتطوعين وبناء على موافقتهم ومطالبتهم يتم نشر اسمائهم وارقام هواتفهم وهم مستعدون لتقديم العون والاستشارة وفقا لامكانياتهم واوقاتهم، مشيرا الى ان اي طبيب اخر يرغب في تقديم العون بامكانه ارسال اسمه ورقم هاتفه ليتم نشره في موقع الهيئة وفي صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ولفت البيان الى ان الهيئة منهمكة الان لتهيئة صفحة خاصة وسيتم تحضيرها قريبا والنشر فيه، منوها الى ان الاطباء الواردة اسماؤهم أدناه على استعداد لتقديم العون في الوقت المناسب وبالامكان الاتصال بهم على ارقام هواتفهم المؤشرة إلى جانب أسمائهم:

د.



نرمین کويي Dr Narmin Koye 07809773029

د.



فریال احمد Dr Ferial Ahmad 07773335031

د.



سوران سالح Dr Soran Salah 07968525545

د.



فریاد حويزي Dr Firiad Hiwaizi 07968730364

د.



راهوز ريبین Dr Rahoz Rebin.



07597717852

ومن اجل اي مسلتزمات ومعونة اخرى الرجاء الاتصال بالاشخاص المدرجة اسماؤهم في ادناه:

دانا شيخ عمر Dana Shex Omar 07938387878

شیرو بيستون Shero Bestun 07734210392

امانج مردوخي Amang Mardokhy 07759263611

شیرکو عادل الد‌باغ Sherko Adel Debax 07745729350

هیوا احمد Hiwa Ahmed 07877653985North London

شوبو محمد Shawbo Mohamad 07493101786

داوان فرهاد Dawan farhad 07492955805

عطا المفتي Ata Mufty 07956492252

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