ترامب يتوعد ايران برد غاضب في حال مهاجمة مصالح اميركية في العراق

2020/04/01 | 23:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واشنطن كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاربعاء، عن مخطط إيراني لمھاجمة قوات بلاده ومصالحھا في العراق، متوعدا طھران بـ"دفع الثمن باھظا" في حال أقدمت على ذلك.وكتب ترمب عبر حسابه في "تويتر" : "بناء على المعلومات والمؤشرات المتوفرة، فإن إيران ووكلاءھا يخططون لھجمات متتالية على قواتنا أو مصالحنا في العراق".وأضاف الرئيس الأميركي بالقول: "إن حدث ذلك، فإن إيران ستدفع الثمن باھظا". وكان تقارير اعلامية افادت بنية فصائل عراقية ماهجمة 12 موقعا اميركيا في العراق .

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