بعد ترامب.. المخابرات الأمريكية تحذر من

2020/04/01 | 23:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مسؤول أمريكي يوم الأربعاء إن معلومات المخابرات الأمريكية عن هجوم محتمل تدعمه إيران على القوات والمنشآت الأمريكية في العراق تشير إلى أنه سيكون هجوما يمكن نفيه وليس على غرار الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران في العراق في يناير كانون الثاني.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن المخابرات الأمريكية تتتبع خيوطا منذ فترة بشأن هجوم محتمل تشنه إيران أو قوى تدعمها إيران، وفق رويترز.

ولم يكشف المسؤول المعلومات الخاصة بتوقيت الهجوم أو أهدافه على وجه الدقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر الأربعاء إيران ووكلاءها من الهجوم على القوات أو الأصول الأمريكية في العراق مشيرا إلى احتمال شن ”هجوم خاطف“ لكنه لم يقدم تفاصيل.

وكتب ترامب على تويتر ”استنادا إلى قناعة ومعلومات، تخطط إيران أو وكلاؤها لهجوم خاطف على القوات الأمريكية أو الأصول الأمريكية في العراق.



في الحقيقة ستدفع إيران ثمنا باهظا للغاية إذا حدث هذا“.

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