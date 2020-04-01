الجريمة المنظمة تباشر تنفيذ امر قائد شرطة ذي قار بحجز المخالفين والمتلاعبين بالأسعار في علوة الخضار

2020/04/01 | 23:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الجريمة المنظمة في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بجولات تفتيشية في عموم المحافظة تنفيذا لامر قائد شرطة ذي قار والمنشات لمنع احتكار السوق والتلاعب بالأسعار وحماية القوت اليومي للمواطن الناصري.وقال اعلام شرطة ذي قار في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه،: “تم الأشراف والمتابعة في السيطرات الخارجية لمراقبة الية عمل دخول العجلات المحملة […]

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