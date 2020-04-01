اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا تصدر عدة قرارات

2020/04/01 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ كردستان

أعلنت وزارة الصحة، في اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مختبرات الوزارة سجلت 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 7 في السليماني

بغداد اليوم ـ الديوانية

أعلن محافظ الديوانية، زهير الشعلان، اليوم الاربعاء، عن سلامة 37 حالة مشتبه اصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال الشعلان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، " نطمأن أهلنا في محافظة الديوانية بوصول نتائج الفص المختبرية لـ (37

بغداد اليوم _ الديوانية

كشفت صحة محافظة الديوانية، اليوم الاربعاء، عن العدد التراكمي لحالات الاصابة والشفاء والوفاة بسبب كورونا.

وذكرت دائرة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الفرق الصحية مازالت تتابع الحالة الصحية المش

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