النقل تعلن وصول 155 عراقيا من رحلتي دلهي

2020/04/01 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، عن وصول الطائرة الاولى التي تقل المواطنين العراقين من المرضى الى أرض الوطن، مشيرةً الى أن الرحلة الثانية ستصل في ساعات الفجر الاولى من يوم الخميس.





وقال وزير النقل، عبد الله لعيبي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم نقل المسافرين البالغ عددهم 155 من اصل 444 مواطنا عراقيا على الطائرة التابعة لأسطول الناقل الوطني والتي تحمل الطراز B737/YI-AST أما الطائرة الثانية ستصل خلال ساعات الفجر الاولى من يوم الخميس، تلبية لمناشدتهم التي اطلقوها عبر منصات التواصل الأجتماعي ورسائل الأستغاثة التي ارسلوها الى وزارة النقل والسفارات العراقية في باقي الدول فكانت هذه الرحلات تلبية لمطالبهم لاسيما اغلبهم من كبار السن والأطفال المرضى ".

واضاف أنه "سيخضع كافة الوافدين الى الفحوصات اللازمة من قبل المفارز الطبية المتواجده في مطار بغداد الدولي والمعتمدة من قبل وزارة الصحة العراقية للتأكد من سلامتهم"، مبيناً أنه "سيرت هذة الرحلات بعد استحصال كافة الموافقات الأصولية من مجلس الوزراء وخلية الأزمة وبالتنسيق مع السفارة العراقية المتواجدة في دلهي ومديرية الجوازات والملاكات الطبية المتواجدة في مطار بغداد الدولي ".

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