العمل تطلق الدفعة الثانية من رواتب الحماية الاجتماعية لعام 2020

2020/04/01 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلـن وزير العمل رئيس هيأة الحماية الاجتماعية باسم عبدالزمان، الاربعاء، اطلاق الدفعة الثانية من ر...





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