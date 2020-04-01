تشكيل العتبة العلوية يعفر مكاتب المرجعيات الدينية في النجف الأشرف

2020/04/01 | 23:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفر تشكيل العتبة العلوية، الاربعاء، عدة أماكن في المدينة القديمة بالنجف الأشرف بضمنها مكاتب مراجع الدين العظام.وانطلقت حملة التعفير من عدة أماكن في المدينة بضمنها مكتبي المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي و المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض وجميع أروقة ومفاصل المكاتب والازقة الفرعية.واثنى فضيلة

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