اللواء الرابع بالحشد الشعبي يتصدى لهجوم “داعشي” في ديالى

2020/04/01 | 23:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت قوات اللواء الرابع في الحشد الشعبي، الأربعاء، لهجوم “داعشي” إرهابي في قاطع عمليات بحيرة حمرين بمحافظة ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوة من اللواء الرابع في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، لهجوم شنه عناصر من فلول “داعش” الإرهابي في قاطع عمليات بحيرة حمرين.وأضاف أنه تمت معالجة الهجوم بالأسحلة

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