2020/04/01 | 23:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحشد الشعبي يحبط هجوماً لداعش في قاطع عمليات بحيرة حمرين بمحافظة

اخبار مباشرة

الحشد الشعبي يحبط هجوماً لداعش في قاطع عمليات بحيرة حمرين بمحافظة ديالى

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يحبط هجوماً لداعش في قاطع عمليات بحيرة حمرين بمحافظة ديالى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يحبط هجوماً لداعش في قاطع عمليات بحيرة حمرين بمحافظة ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).