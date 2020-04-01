2020/04/01 | 23:58 - المصدر: الغد برس

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القبض على ٦٦٠١ مخالفاً لحظر التجوال منذ بدايته في العاصمة بغداد

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القبض على ٦٦٠١ مخالفاً لحظر التجوال منذ بدايته في العاصمة بغداد

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