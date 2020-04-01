2020/04/01 | 23:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا تصدر عد

اخبار مباشرة

اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا تصدر عدد من القرارات

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا تصدر عدد من القرارات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا تصدر عدد من القرارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).