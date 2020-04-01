المثنى غاضبة من (كورونا هنگاريا).. كيف نقل مسؤول حكومي الفيروس للمحافظة ؟!

2020/04/01 | 23:59 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

أكد مصدر طبي مطلع بمحافظة المثنى، اليوم الأربعاء، أن أسباب تفشي فايروس كورونا في المحافظة جاء بسبب عودة وفد حكومي برئاسة المحافظ احمد منفي من أوروبا.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "وفدا حكوميا برئاسة المحافظ احمد منفي وضم في عضويته عاملين بديوان المحافظة واعضاء بمجلس المثنى المنحل كانوا في سفرة إلى دولة هنگاريا (جمهورية المجر حاليا) في قارة أوربا"، مؤكدا أن " الوفد كان في سفرة للاطلاع على الواقع الزراعي ب(هنگاريا) من خلال التعاون مع احدى المنظمات هناك".

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن" الوفد قطع زيارته والمفترض أن تستمر 16 يوما في المجر، وعاد إلى البلاد بسبب إجراءات فايروس كورونا التي اتخذتها مجموعة من الدولة حينها وبينها العراق "، مضيفا ان " الوفد لم يحقق اي هدف من أهداف الزيارة، واكتفى فقط بالذهاب إلى أوربا والعودة".

وتابع المصدر، أن " اول حالة إصابة بكورونا في المثنى ظهرت بعد خمسة أيام من عودة الوفد للمحافظة، حيث اتضح إصابة احد الاعضاء العائدين وهو بدرجة حكومية رفيعة "، مبينا أن " المصاب اختلط بالعديد من المواطنين قبل اكتشاف أصابته بالفايروس ".

واوضح المصدر، أن" المحافظة بفضل هذا الوفد باتت الآن من إحدى المحافظات المتصدرة للإصابة بهذا الوباء القاتل، حيث بلغت الإصابات 24 حالة في الوقت الحالي، توزعت بين واحدة وفاة ومثلها شفاء، و22 حالة تحت العلاج في الحجر الطبي ".

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