قوات عراقية تصد هجوماً لداعش في خانقين

2020/04/02 | 00:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الاربعاء، بتمكن قوات الجيش والحشد الشعبي بصد هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش في محافظة ديالى.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان "قوات الفوج الثالث لواء ١١٠ بالاشتراك مع اللواء الرابع من قوات الحشد الشعبي صدت تعرضا لتنظيم داعش في قرية مردانة بقضاء خانقين"، مشيرا الى ان القوة المشتركة منعت تسلل الدواعش".

ولفت المصدر إلى أن "الهجوم نفذ باستعمال بأسلحة رشاشة وقذائف الهاون".

ولم يتسن على الفور معرفة حجم الخسائر.

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