العاصمة بغداد .. ليست خالية من الاصابات اليوم لكنها لم تقيد من الموقف الوبائي

2020/04/02 | 00:01 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

أكد مصدر مطلع الاربعاء ان العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة ليست خالية من الإصابات بفيروس كورونا اليوم الأربعاء الاول من نيسان موضحا ان تلك الإصابات لم تقيد ضمن الموقف الوبائي الذي أعلن في ساعة متقدمة من الليل.

وأشار المصدر الى ان ذلك لا يقاس عليه انخفاض الاصابات، وانما لم يتم تشخ...

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