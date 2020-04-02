2020/04/02 | 00:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأردن يفتح مجاله الجوي غدا الخميس لنقل مواطنين عراقيين إلى بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 00:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يفتح مجاله الجوي غدا الخميس لنقل مواطنين عراقيين إلى بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يفتح مجاله الجوي غدا الخميس لنقل مواطنين عراقيين إلى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).