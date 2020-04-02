2020/04/02 | 00:13 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد منع الزيارات، العدل تسمح للسجناء الاتصال بذويهم واستخدام الرسائل الورقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 00:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد منع الزيارات، العدل تسمح للسجناء الاتصال بذويهم واستخدام الرسائل الورقية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد منع الزيارات، العدل تسمح للسجناء الاتصال بذويهم واستخدام الرسائل الورقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).