2020/04/02 | 00:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تشريعات تشدد العقوبات على مخالفي الحجر الصحي، وحزمة من القوانين الرامية لدعم الاقتصاد.ويقضي القانون الخاص بإجراءات منع انتشار الأوبئة بفرض غرامات مالية تصل إلى مليون روبل (نحو 12.7 ألف دولار) على مخالفي القواعد الصحية، أو عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.وفي حال أسفرت المخالفة عن وفاة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن 7 سنوات لمن يخالف الحجر الصحي في روسيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن 7 سنوات لمن يخالف الحجر الصحي في روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).