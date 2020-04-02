طرق للاستفادة مع أسرتك من فترة الحجر الصحي

2020/04/02 | 00:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نمتثل جميعاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية بشأن البقاء في المنزل من أجل مكافحة انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، هذا قد يصوّر لنا أن أبعد ما يكون عنا الآن هو الشعور بالامتنان، ولكن الحقيقة أن هذا هو الوقت الحقيقي للشعور بالامتنان، فنحن نشكو طول الوقت من ازدحام المواعيد، وعدم القدرة على البقاء في […]

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