كم يعيش فيروس كورونا في الجسم؟

2020/04/02 | 00:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أجرى فريق دولي من العلماء في مركز بكين الطبي دراسة حددت كم من الوقت يعيش فيروس كورونا في الجسم.وبين الأطباء وفقا لنتائج الدراسة، أن الفيروس يعيش في جسم نصف عدد المتعافين من مرض “كوفيد-19″، من يوم إلى ثمانية أيام، حتى بعد اختفاء جميع الأعراض.لذا، يرى العلماء أنه من الضروري تمديد فترة الحجر […]

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