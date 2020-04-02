الاعلام والاتصالات تقرر عدم اعتماد هويات الصحف والوكالات خلال فترة حظر التجوال

2020/04/02 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

قررت هيأة الاعلام والاتصالات، اليوم الاربعاء، عدم اعتماد هويات الصحف والوكالات خلال فترة حظر التجوال.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "قررت اختصار العمل والتنقل خلال فترة الحظر على الاذاعات والقنوات الفضائية المرخصة والعاملين فيها، وعدم اعتماد هويات الصحف والوكالات وحسب متطلبات المرحلة الحالية فقط، فضلاً عن الزام الاذاعات والتلفزيونات المرخصة بتقليل اعداد العاملين فيها الى اقل حد ممكن، وبما لا يؤثر على اداء عملها في الوقت الراهن، وان لا يزيد عن 50 ‎%‎ في الحالات القصوى".

واضافت: "كما قررنا تقليل تنقل الاعلاميين والواجبات خارج المؤسسات الاعلامية قدر الامكان، و الزام الاعلاميين بارتداء وسائل الوقاية الصحية، حفاظا على سلامتهم، ومنع انتشار فيروس كورونا".

وبينت أنها "ستقوم بتزويد قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد بقائمة وسائل الاعلام (الاذاعات والتلفزيونات) المرخصة من هيئة الاعلام والاتصالات، وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين العراقيين، وشبكة الاعلام العراقي، واتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية".

بغداد اليوم ـ بغداد

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بغداد اليوم - بغداد

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