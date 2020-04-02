شادي الشماوي - نحتاج إلى عالم مختلف تماما : كيف تتعاطى الثورة مع الأوبئة

2020/04/02 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادي_الشماوي https://revcom.us/a/641/how-the-revolution-would-deal-with-epidemics-en.htmlفي هذا الوقت بالذات ، تحدث مشاهد مفزعة عبر العالم قاطبة .في نيويورك ، يتكدّس المرضى في غرف أقسام الإستعجالي .و يموت الكثيرون لإنعدام أجهزة تنفّس حين لا تعود الرئتين قادرة على العمل .الأطبّ......

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