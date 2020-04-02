2020/04/02 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادي_الشماوي الوباء العالمي لفيروس كورونا ظاهرة طبيعية ( بيولوجيّة ) ، فيروس عالى العدوى و قاتل .لكن كيفيّة التعاطى معه يحدّدها و يتحكّم فيها النظام الذى نعيش في ظلّه و الذى يسيطر على العالم في الوقت الحاضر : الرأسماليّة -الإمبريالية .إنّه قائم على الربح و ليس على البحث عن رفاه الإنسانيّة .و قد فشل فشلا ذريعا و مريعا ...ما من إستعدادات مسبّقة حقيقيّة .و عدم القدرة المزمنة على تنسيق ردّ إستعجالي سري......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#شادي الشماوي - أزمة صحّية مثل أزمة كوفيد-19 في مجتمع إشتراكي حقيقي : حاجيات الإنسانيّة أوّلا ، و ليس الإندفاع من أجل الربح و المراكمة الرأسماليّة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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