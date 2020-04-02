عديد نصار - كوفيد-19 الماقبل والمابعد

2020/04/02 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عديد_نصار في أجواء حالة اللايقين الكاسحة التي تجتاح العالم، والتي تتراوح بين حدّي، اليأس المطلق كالذي دفع وزير مالية ألماني الى الانتحار، وبين مكابرة تصل الى حدود النكران وخداع الذات التي لا يزال يعيشها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار رأسماليي العالم بعودة الأعمال في أقرب وقت، ما بين هذا وذاك تواصل جائحة كوفيد-19 اكتساحها المتسارع لمناطق العالم كافة لا تعيقها حدود ولا إجراءات استثنائية ولا حصانات، تحصد ع......

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