2020/04/02 | 00:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول ١٥٥ عراقياً اغلبهم من المرضى وكبار السن على متن الطائرة الاولى من رحلتي دلهي الجويتين الاستثنائيتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 00:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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