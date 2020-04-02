2020/04/02 | 00:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا شك أن #إيران تعاني بفرط من وباء #كورونا الذي أنهكها، وفتك بها منذ انتشاره فيها في شباط/ فبراير الماضي، والذي ما يزال حتى اللحظة يتفشى فيها بشكل غير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيناريوهات “كورونا” في إيران، آلاف الضحايا في أحسنها والملايين في الأسوأ) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيناريوهات “كورونا” في إيران، آلاف الضحايا في أحسنها والملايين في الأسوأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).